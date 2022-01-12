Ермак напомнил США об обещании не обсуждать касающиеся Украины вопрос без ее участия

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил США и другим западным странам об обещании не обсуждать вопросы, касающиеся Украины, без ее участия. Об этом он заявил на встрече с представителями европейской прессы.

"Мы получили гарантии от президента США Джозефа Байдена и всех наших западных партнеров, что какие-либо вопросы, касающиеся нашей страны и ее безопасности, не будут обсуждаться без ее участия. И принцип "ничего об Украине без Украины" будет придерживаться во время любых переговоров", - приводятся высказывания Андрея Ермака в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Ермак в очередной раз обвинил Россию в том, что она вынашивает агрессивные планы в отношении Украины, и добавил, что страны Запада не должны "позволить этому произойти". "Он (Ермак - прим. ТАСС) подчеркнул, что украинские власти ежедневно работают над укреплением армии и обороноспособности государства и благодарны за соответствующую помощь иностранным партнерам", - говорится в сообщении офиса Зеленского.

"Руководитель офиса президента отметил, что Соединенные Штаты решили активно участвовать в мирном процессе по прекращению войны на Донбассе", - отмечается в пресс-релизе. Украина делает все для активизации Нормандского процесса и выполнения договоренностей Парижского саммита 2019 года, утверждает Ермак. Во встрече с ним участвовали представители газеты "Зюддойче цайтунг" (Германия), газет Le Figaro, L'Opinion и радиостанции Radio France, а также телеканала TVN (Польша).

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, завершились 10 января в Женеве. По итогам переговоров заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что относительно нерасширения НАТО на восток, на чем настаивает Россия, прогресса достигнуто не было. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Для урегулирования конфликта в Донбассе в феврале 2015 года при участии лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция и Украина) были подписаны минские соглашения. Лидеры "нормандской четверки" с тех пор пять раз собирались вместе, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Последний саммит прошел в Париже в декабре 2019 года. Тогда стороны вновь наметили план действий сроком на четыре месяца, но не был выполнен. Прежде всего Киев отказался законодательно закрепить "формулу Штайнмайера", которая была специально разработана бывшим главой МИД ФРГ как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе.