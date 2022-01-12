Госдеп считает, что для спасения ядерной сделки необходимо добиваться большего прогресса

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана требует большего прогресса, чем стороны достигли на данный момент. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Нынешний раунд [переговоров по восстановлению СВПД в Вене] продолжается. Мы говорили о скромном прогрессе, который мы наблюдали в последние дни. Конечно, этот прогресс должен быть большим, если мы хотим спасти СВПД и обеспечить, чтобы преимущества нераспространения [оружия массового поражения], которые дает СВПД, не были уменьшены, сведены на нет, уничтожены достижениями, которых добился Иран в своей ядерной программе", - сказал дипломат.

Прайс назвал непродуманным решение администрации 45-го президента США Дональда Трампа выйти из СВПД. Он подчеркнул, что нынешний глава государства Джо Байден вступил в должность "без этих строгих протоколов проверки и мониторинга" иранской ядерной программы, который обеспечивал СВПД. Дипломат добавил, что ядерная сделка направлена на то, чтобы "на постоянной основе и проверяемым путем предотвратить получение Ираном ядерного оружия".

Он в очередной раз подверг критике Трампа, который обещал "лучшую сделку" взамен СВПД. "На самом же деле все совсем наоборот. С тех пор как предыдущая администрация вышла из СВПД, Иран получил возможность в кратчайшие сроки выполнить свои обещания в ядерной сфере", - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Нам сказали, что [после выхода из СВПД] мы будем в лучшем положении, чтобы противостоять всему комплексу вызовов, которые бросает Иран, будь то баллистические ракеты, поддержка терроризма, нарушения прав человека. Как именно мы должны были это сделать, если в результате этого решения в изоляции оказались Соединенные Штаты, а не Иран?" - заключил Прайс.

3 января в австрийской столице возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.