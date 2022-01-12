Politico: США намерены предоставить Украине РЛС и оборудование для судов

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Власти США намерены предоставить Украине радиолокационную систему и оборудование для судов в рамках помощи в размере $200 млн. Об этом сообщила во вторник американская газета Politico.

По ее сведениям, о выделении указанной поддержки распорядился ранее президент США Джо Байден. Речь идет о механизме, в рамках которого США могут направить другой стране "неотложную военную помощь" со складов Пентагона. В публикации уточняется, что американская администрация уже уведомила об этом законодателей США.

Как отмечается в материале, советник президента Украины Владимира Зеленского и другое лицо, осведомленное о выделении указанной помощи Соединенными Штатами, заявили, что Вашингтон передаст Киеву "радиолокационную систему и некоторое морское оборудование, однако пока неясно, когда будут первые поставки". Украинская сторона была проинформирована об этих планах в декабре. Какие именно системы будут предоставлены, не уточняется.

"Учитывая, что разведка США постоянно предполагает, что Россия может начать полномасштабное вторжение с применением всей своей военной мощи, данная помощь может позволить Украине нанести дополнительный ущерб России, но не изменить значимым образом исход событий", - приводятся в материале слова советника украинского лидера.

Представитель Госдепартамента уточнил, что некоторые из поставок в рамках американской военной помощи Украине имели место "в последние несколько недель". По словам представителя ведомства, США продолжат оказывать данную поддержку "в последующие недели и месяцы посредством ряда механизмов".

Телеканал CNN в понедельник сообщил со ссылкой на источники о том, что власти США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму $200 млн. Как отмечалось в материале, США намерены передать Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.