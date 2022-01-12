Глава Госдепа США и глава МИД Украины обсудили шаги в отношениях с Россией

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора во вторник обсудили дальнейшие шаги в отношениях с Россией после российско-американских консультаций по гарантиям безопасности в Женеве. Об этом во вторник сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Принимая во внимание общую озабоченность по поводу продолжающегося и беспричинного наращивания Россией военного присутствия внутри и вокруг Украины, Государственный секретарь [США Энтони Блинкен] министр иностранных дел [Украины Дмитрий Кулеба] обсудили итоги и дальнейшие шаги после американо-российского диалога по стратегической стабильности в Женеве и в преддверии заседания в Брюсселе совета НАТО - Россия, которое состоится завтра (12 января)", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте госдепартамента.

Блинкен отметил, что дипломатия является единственным ответственным способом разрешения ситуации вокруг Украины. Кроме того, госсекретарь подчеркнул, что никакие переговоры по Украине не будет проводиться без участия самой Украины.

Блинкен заверил Кулебу, что если Россия выберет "путь конфликта", США, а также их союзники и партнеры готовы ввести санкции в отношении РФ, укрепить восточный фланг НАТО и увеличить военную помощь Украине.

Российско-американские консультации, посвященные гарантиям безопасности, завершились 10 января в Женеве. 12 января Москва обсудит свои инициативы в сфере безопасности в Европе, а также проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.