Байден поддержал отмену филибастера в Сенате США ради реформы избирательной системы

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден высказался за изменение правил ведения дебатов в Сенате Конгресса США, чтобы избежать их намеренного затягивания на бесконечно долгое время - так называемой процедуры филибастера (флибустьерство). По его словам, это будет необходимо, если демократам не удастся иными способами провести через Конгресс свои инициативы о реформе избирательной системы страны.

"Я считаю, что угроза для нашей демократии настолько серьезна, что мы должны найти способ принять эти законопроекты об избирательном праве. Нужно провести дебаты и проголосовать по ним, пусть победит большинство. И если даже этот минимум будет заблокирован, у нас не останется другого выбора, кроме как изменить правила Сената, в том числе избавиться от филибастера ради этого", - заявил американский лидер, выступая во вторник в городе Атланта (штат Джорджия). "Сегодня я четко даю понять, что ради защиты нашей демократии я поддерживаю изменение правил в Сенате любым образом, необходимым для того, чтобы помешать ситуации, когда меньшинство сенаторов блокируют законопроект по избирательным правам", - добавил хозяин Белого дома.

Речь идет о приеме, связанном с захватом парламентской трибуны с целью не допустить принятия какого-то законопроекта. Данная практика получила в американском политическом лексиконе название "флибустьерство". Иногда одной угрозы подобной обструкции достаточно, чтобы снять вопрос с повестки дня.

Представители обеих партий сейчас контролируют равное количество мест в Сенате - по 50. Однако поскольку пост вице-президента занимает демократ Камала Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество. Вице-президент США является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Сейчас для прекращения дебатов по какой-либо инициативе требуются голоса 60 сенаторов из 100. Демократы же ранее предлагали принятие решений простым большинством, что лишало бы меньшинство возможности использовать тактику флибустьерства. Республиканцы выступают против этого, указывая на необходимость сохранения политических традиций.

Байден ранее неоднократно критиковал сенаторов-республиканцев, которые несколько раз блокировали рассмотрение разработанного демократами законопроекта о реформе некоторых положений американской избирательной системы. Инициатива помимо прочего предусматривает расширение возможностей для регистрации избирателей, голосования по почте и досрочного голосования. Палата представителей Конгресса одобрила свою версию законопроекта еще в марте.