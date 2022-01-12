CNN: из Афганистана не могут улететь порядка 80 американцев

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Около 80 граждан США не могут покинуть Афганистан из-за отсутствия эвакуационных рейсов из страны, сообщил во вторник телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его сведениям, несколько десятков американцев выразили желание покинуть страну, однако движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже месяц держит самолеты, предназначенные для эвакуации, на земле. Сроки возобновления авиасообщения пока неясны.

Ранее во вторник представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что с начала осени США вывезли из Афганистана порядка 900 своих граждан и лиц, обладающих правом постоянного проживания в Соединенных Штатах. Он также упомянул о нескольких десятках человек, которые хотят покинуть Афганистан, однако не обозначил сроков, когда американские власти это осуществят.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна. На фоне продолжающегося годами конфликта в стране возникла крайне сложная экономическая ситуация. По прогнозам ООН, более половины населения Афганистана (около 22,8 млн человек) с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия.