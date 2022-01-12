Японский премьер представил доклад о расширении круга наследников императора

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида передал в среду руководителям палат парламента доклад группы правительственных экспертов о путях преодоления возможного кризиса престолонаследия в связи с крайне узким кругом потенциальных наследников нынешнего императора Нарухито.

В документе, как следует из его опубликованного текста, откладывается на будущее решение вопроса о пересмотре нынешнего законодательства, которое не допускает передачу трона дочери монарха. Эту возможность ранее в специальной резолюции просил рассмотреть парламент. Передачу престола женщине, по данным опросов, также поддерживает значительная часть общественного мнения.

Взамен в докладе предлагается сохранить статус членов императорской семьи за дочерями монарха, которые сейчас после выхода замуж переходят в категорию рядовых гражданок страны, а их сыновья теряют права на престол. Такая реформа, по мнению экспертов, позволит расширить круг потенциальных законных наследников императора. В докладе предлагается также разрешить монарху усыновлять мальчиков из семей, которые до Второй мировой войны входили в состав ныне несуществующей большой императорской фамилии.

В парламенте для обсуждения таких инициатив будет создано специальное совещание из представителей всех политических партий. Свое первое заседание для обсуждения доклада экспертов они проведут 18 января.

У императора Японии Нарухито есть лишь 20-летняя дочь Айко, студентка одного из токийских университетов. Согласно нынешнему законодательству, она не имеет прав на престол, который могут занимать только мужчины императорской семьи. В настоящее время официальным наследником 61-летнего императора Нарухито считается его единственный брат - 55-летний принц Акисино (Фумихито). Следующим в очереди стоит 15-летний Хисахито - единственный сын принца Акисино. Круг возможных наследников японского престола замыкает 86-летний принц Хитати, сын скончавшегося в 1989 году императора Сёва.