Боаоский азиатский форум в 2022 году пройдет в очном режиме

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Боаоский азиатский форум (БАФ), проводимый ежегодно на востоке острова Хайнань, в 2022 году состоится в очном режиме, невзирая на пандемию. Об этом сообщил в среду генеральный секретарь БАФ Ли Баодун.

"В этом году мероприятие вновь состоится преимущественно в очном режиме, его будет взаимно дополнять онлайн-формат, - сообщил он на пресс-конференции. - В связи с пандемией дата форума пока не определена. Мы сейчас обсуждаем этот вопрос с правительством КНР - страны, которая его организует, а также согласовываем проведение с властями государств-инициаторов, с учетом планов их руководителей".

Как уточнил генсек, среди главных тем БАФ в 2022 году - цифровизация мировой экономики, обмен международным опытом с целью противодействия масштабным эпидемиям, стимулирование экологического устойчивого развития, вопросы глобального управления, укрепление сотрудничества между азиатскими странами и прочими государствами. "В 2022 году БАФ обязательно состоится и мы верим, что он пройдет успешно", - подытожил Ли Баодун.

Форум в Боао проводится регулярно с 2001 года на Хайнане и насчитывает 29 стран-участниц (государства Азиатско-Тихоокеанского региона). В 2020 году он не состоялся из-за пандемии, однако в 2021 году был организован в очном формате. БАФ называют Восточным Давосом: это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов стран Азии и всех прочих регионов мира. Власти Китая уделяют его развитию большое внимание и рассматривают данный механизм в качестве эффективного инструмента мягкой дипломатии, который способствует активизации и укреплению международных контактов Пекина.