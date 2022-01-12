В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. участников атак и мародерских нападений

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений. Об этом в среду сообщили в комендатуре Алма-Аты.

"Всего задержаны 1 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным комендатуры, от бандитских группировок зачищены участки Алатауского и Медеуского районов города. Полиция задержала на пяти блок-постах, установленных по периметру Алма-Аты, 38 человек.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи людей, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.