Основной задачей миротворцев из Армении в Алма-Ате было недопущение отравления водопровода

АЛМА-АТА, 12 января. /ТАСС/. Одной из основных задач подразделения миротворцев из Армении в Алма-Ате стало недопущение отравления террористами местного водопровода. Об этом журналистам сообщил в среду командир миротворческого подразделения от республики майор Арапет Макарчан.

"Одной из основных задач на водозаборе "Дружба" было недопущение отравления воды", - заявил он.

По словам военного, водозабор является стратегическим объектом и существовала теоретическая угроза его заражения.

Миротворцы из Армении в Алма-Ате занимаются охраной не только водозабора "Дружба", но и обеспечивают безопасность одного из крупнейших хлебозаводов.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. В настоящий момент основной задачей российских подразделений является взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты.