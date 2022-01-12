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Протесты в Казахстане

Основной задачей миротворцев из Армении в Алма-Ате было недопущение отравления водопровода

По словам командира миротворческого подразделения от республики Арапета Макарчана, водозабор является стратегическим объектом
© Глеб Ирисов/ТАСС

АЛМА-АТА, 12 января. /ТАСС/. Одной из основных задач подразделения миротворцев из Армении в Алма-Ате стало недопущение отравления террористами местного водопровода. Об этом журналистам сообщил в среду командир миротворческого подразделения от республики майор Арапет Макарчан.

"Одной из основных задач на водозаборе "Дружба" было недопущение отравления воды", - заявил он.

По словам военного, водозабор является стратегическим объектом и существовала теоретическая угроза его заражения.

Миротворцы из Армении в Алма-Ате занимаются охраной не только водозабора "Дружба", но и обеспечивают безопасность одного из крупнейших хлебозаводов.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. В настоящий момент основной задачей российских подразделений является взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты.

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АрменияКазахстанПротесты в Казахстане
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