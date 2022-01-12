Иран готов провести межафганскую встречу с участием талибов, сопротивления и стран региона

Иран ведет подготовку диалога талибов и Фронта национального сопротивления, но пока на неофициальном уровне. Между тем иранская сторона готова как способствовать продуктивному диалогу между этими двумя сторонами, так и заняться организацией официальных встреч между "Талибаном", сопротивлением, другими политическими движениями и видными политиками и фигурами Афганистана.

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Иран готов играть роль посредника в диалоге между движением "Талибан" (запрещено в РФ) и силами афганского сопротивления и расширить формат таких встреч до приглашения стран региона, в том числе России. Об этом в среду пишет афганская газета "Хашт-э субх" со ссылкой на источники в Тегеране.

Более того, отмечает газета, Иран в дальнейшем рассчитывает подключить к диалогу и некоторые заинтересованные страны, в том числе Россию, Китай, Пакистан и Турцию. Но на данном этапе это только теоретические перспективы ввиду того, что диалог между талибами и сопротивлением развивается медленно.

10 января глава МИД в правительстве Афганистана, сформированном талибами, Амир Хан Моттаки заявил о проведенной им встрече с лидером сопротивления Ахмадом Масудом, а также главой народного ополчения в провинции Герат Исмаилом Ханом. Эти контакты якобы прошли в Тегеране, куда Моттаки прибыл с визитом. Между тем в силах сопротивления опровергли сведения о переговорах между Моттаки и Масудом в Иране, назвав данную информацию сфабрикованной.

"Хашт-э субх" в свою очередь со ссылкой на источники в Тегеране все же отмечает, что такая встреча была, и она прошла в спокойной и серьезной атмосфере. Моттаки, как пишет издание, призвал Масуда и его соратников вернуться в Афганистан и заниматься вместе с талибами созданием инклюзивного правительства.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.