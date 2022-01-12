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Глава Гонконга сообщила о планах реорганизации правительственных ведомств

В частности, будет образовано новое управление по делам культуры, спорта и туризма

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 января. /ТАСС/. Власти Гонконга реорганизуют структуру правительственных ведомств для повышения их эффективности. О таких планах объявила в среду глава местной администрации Кэрри Лам, выступая перед новоизбранными депутатами Законодательного совета нового созыва.

"Рациональная структура правительства будет способствовать продвижению инноваций в политике и повышению эффективности управления", - считает она.

В частности, будет образовано новое управление по делам культуры, спорта и туризма. Бюро по делам транспорта и жилищного строительства будет реорганизовано в два отдельных ведомства.

Также речь идет о переименовании правительственных департаментов и структур, связанных со здравоохранением, экологией, технологиями и инновациями. В ходе нынешней реформы число ведомств в итоге увеличится с 13 до 15, уточнила глава региона.

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