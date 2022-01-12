В центре Кабула произошел взрыв

ТАСС, 12 января. Взрыв произошел в среду в одном из центральных районов Кабула. Об этом сообщило афганское агентство Asvaka.

По его данным, инцидент произошел в 9-м районе безопасности Кабула. По свидетельству очевидцев, после взрыва были слышны звуки выстрелов.

Как указывает телеканал Al Jazeera, в указанном районе афганской столицы было подорвано самодельное взрывное устройство. Взрыв был направлен на машину столичной полиции.

Представитель МВД правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), заявил, что в результате взрыва ранения получили два сотрудника сил безопасности талибов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.