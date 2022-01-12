В Баку сообщили об обстрелах позиций ВС Азербайджана на границе с Арменией

БАКУ, 12 января. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило в среду о продолжавшихся в ночь на 12 января обстрелах с территории Армении позиций ВС республики на границе двух стран.

"Вооруженные силы Армении с 23:20 (22:20 мск) 11 января до 05:10 (04:10) 12 января с позиций, расположенных в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района и в Шамшаддинском районе, подвергали обстрелу из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции азербайджанской армии в сопредельных населенных пунктах Кельбаджарского и Товузского районов", - говорится в сообщении. Как отмечается в заявлении оборонного ведомства, обострение Арменией "без особых на то причин и в нарушение взятых на себя в трехсторонних заявлениях обязательств ситуации вдоль границы двух государств является военной провокацией и военной авантюрой".

По данным Минобороны, во всех случаях подразделениями азербайджанской армии "противнику был дан адекватный и пропорциональный ответ", среди личного состава и военной техники потерь нет. Как утверждает оборонное ведомство, в настоящее время оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана, которые переведены на усиленный режим несения службы.

В минувший вторник Минобороны Азербайджана сообщило о гибели азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении госграницы.

В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении заявила об обстреле подразделениями ВС Азербайджана армянских позиции с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Азербайджанская сторона опровергла применении авиации и артиллерии.