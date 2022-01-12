Парламент Киргизии утвердил новую структуру законодательного органа

БИШКЕК, 12 января. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии утвердили в среду новую структуру высшего законодательного органа. Об этом ТАСС сообщили в его пресс-службе.

"В соответствии с решением депутатов, в парламенте будут созданы восемь комитетов", - заявила представитель пресс-службы. По ее словам, также у спикера будут три заместителя.

"Голосование по вице-спикерам состоится в ближайшее время", - заверили в парламенте.

В конце декабря спикером парламента был избран Талант Мамытов.

Выборы в парламент седьмого созыва состоялись в Киргизии 28 ноября 2021 года по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. В парламент прошли шесть партий - "Ата-Журт Кыргызстан" ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), "Ыйман нуру" ("Свет веры"), "Альянс" и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан").

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства. В апреле в стране были приняты поправки в основной закон, которые ограничили права парламента и правительства, но усилили полномочия президента.