Аэропорт Алма-Аты возобновит работу с 13 января

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Алма-Аты с четверга возобновит работу. Об этом сообщила в среду пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"С 13 января 2022 года международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 08:00 (05:00 мск) до 21:00 (18:00 мск) согласно времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в сообщении.

Во вторник министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что поврежденный в ходе беспорядков в Казахстане аэропорт Алма-Аты технически готов к возобновлению деятельности, для этого необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов.