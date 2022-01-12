СМИ: в Индии проходит испытания морская версия французского истребителя Rafale

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. На береговом испытательном полигоне Ханса в индийском западом штате Гоа начались испытания и демонстрационные полеты французского истребителя Rafale-М. Об этом сообщает в среду газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По их данным, в апреле-мае в Гоа состоится аналогичная демонстрация американских истребителей F-18, которые наряду с Rafale-M рассматриваются в качестве одного из вариантов для базирования на борту проходящего сейчас ходовые испытания третьего индийского авианосца Vikrant. В ходе демонстрационных полетов французские и американские самолеты должны, в частности, продемонстрировать способность совершать укороченный взлет с наклонной рампы Vikrant.

ВМС Индии планируют в ближайшее время закупить по меньшей мере 57 новых палубных истребителей для своего авианосного флота.

Rafale-М эксплуатируются на французском атомном авианосце Charles de Gaulle, истребители F-18 состоят на вооружении ударных авианосцев ВМС США Nimitz, Ronald Reagan и других. Парк американской авианосной авиации насчитывает более 600 истребителей этого типа.

В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют российские истребители МиГ-29К, которыми оснащен авианосец Vikramaditya, бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Горшков".

В сентябре 2016 года Индия и Франция подписали контракт о поставке 36 истребителей наземного базирования Rafale на общую сумму около 8,8 млрд долларов. Первая партия в составе пяти самолетов прибыла 29 июля 2020 года. По контракту с Францией все истребители должны поступить до конца 2022 года. Индийская государственная авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited ведет переговоры с французской компанией Dassault Aviation о передаче технологий и производстве таких истребителей на территории Индии.