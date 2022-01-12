СМИ: Индия и Китай проводят 14-й раунд переговоров о границе

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Военные Индии и Китая в среду утром начали проведение 14-го раунда переговоров о взаимном разъединении войск в пограничной области Ладакх на линии действительного контроля между двумя странами.

Как сообщает газета "Хинду" со ссылкой на источники в индийском министерстве обороны, переговоры проходят на китайской стороне пограничного пункта Чушуль-Молдо на уровне командующих армейскими корпусами ВС Индии и Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Индия надеется на конструктивный диалог с Китаем для решения остающихся вопросов, касающихся нормализации обстановки в Восточном Ладакхе", - заявили источники в оборонном ведомстве Индии. В центре переговоров - подготовка к подписанию соглашения о разъединении индийских и китайских войск в районе Хот-Спрингс, что должно придать импульс дальнейшей деэскалации ситуации в Ладакхе.

Во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил надежду, что "индийская сторона на 14-м раунде переговоров предпримет встречные шаги и будет взаимодействовать с Китаем".

По словам дипломата, Пекин заинтересован, чтобы диалог о разъединении войск "перестал носить экстренный характер и перешел в нормальную плоскость".

Предыдущий, 13-й, раунд индийско-китайских переговоров о разъединении войск на границе в Ладакхе состоялся 10 октября 2021 года и закончился безрезультатно. В индийском МИД тогда отметили необходимость найти скорейшее решение остающихся проблем "при полном соблюдении двусторонних соглашений ради мира и спокойствия в этом регионе".

Пограничный конфликт в Ладакхе

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.

Продолжающийся переговорный процесс военных Индии и Китая призван разрядить напряженность в Ладакхе, где весной 2020 года началось противостояние армий двух стран, в результате которого произошли столкновения и были погибшие с обеих сторон. Индия и Китай перебросили в этот район тяжелую артиллерию, танки, средства ПВО и авиацию. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях в феврале 2021 года Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от из спорных районов на границе, который до сих пор полностью не завершился.