Иран изучает предложение "пятерки" о подписании временного соглашения по СВПД

ТЕГЕРАН, 12 января . /ТАСС/. Предложение "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) о подписании временного соглашения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не было отклонено Тегераном. Об этом, как передало агентство IRNA, заявил в среду глава Комитета по национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Вахид Джалалзаде.

"Хотя приоритетом иранской делегации на переговорах в Вене является достижение постоянного соглашения по СВПД, мы должны признать, что временное соглашение не наносит ущерба стратегической инициативе по снятию эмбарго и национальным интересам", - заявил он. По словам депутата, выдвинутое "пятеркой" предложение находится на рассмотрении. "Эта идея не была принята Ираном, но и не была отклонена", - сказал Джалалзаде.

Как подчеркнул глава парламентского комитета, Иран "не доверяет западным сторонам, поскольку они не соблюдали свои обязательства по предыдущему соглашению". Кроме того, напомнил он, "США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, не выплатив экономической компенсации". "Западноевропейские делегации обеспокоены медленным прогрессом на переговорах в Вене, поэтому они предложили промежуточное соглашение по СВДП, чтобы затем достичь постоянного соглашения", - подчеркнул Джалалзаде.

Во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что "спасение соглашения по СВДП требует большего прогресса, чем стороны достигли на данный момент". По его словам, пока наблюдается скромный прогресс на переговорах в Вене.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, выступая в комиссии по иностранным делам Национального собрания (нижней палаты парламента), сообщил, что "дискуссии в Вене идут слишком медленно". Он считает, что это снижает шансы достижения соглашения по иранскому атому, которое бы отвечало интересам сторон, в реалистичные сроки.

3 января в Вене возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание СВПД в первоначальном виде и возвращение США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.