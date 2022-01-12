Премьер-министр Латвии считает немыслимой войну НАТО с РФ

РИГА, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил в среду, что считает немыслимой войну НАТО с Россией.

"Война со странами НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война", - заявил он в эфире телеканала TV3.

Кариньш при этом добавил, что "генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически очень хорошо и правильно публично сказал - если есть такая война, страны НАТО должны быть готовы".

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

10 января в Женеве прошли переговоры РФ и США по гарантиям безопасности. 12 января Россия обсудит свои озабоченности в сфере безопасности в Европе, а также российские проекты о гарантиях безопасности на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе, 13 января - на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.