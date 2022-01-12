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Кризис на Украине
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Принявшую решение об аресте активов Порошенко судью внесли в базу "Миротворца"

Как говорится на сайте "Миротворца", Виту Бортницкую внесли за "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней"

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая попала в базу сайта украинских националистов "Миротворец". Соответствующая информация отображается на сайте.

В карточке Бортницкой в "Миротворце" поясняется, что она туда внесена за "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней". Кроме этого, она названа "соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц". При этом уточняется, что она принимала "участие в фабрикации так называемого дела о госизмене [экс-президента Украины Петра] Порошенко".

Решение о наложении ареста на имущество и активы экс-президента, проходящего по уголовному делу о государственной измене, принято 6 января.

Теги
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