Принявшую решение об аресте активов Порошенко судью внесли в базу "Миротворца"

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Судья Печерского районного суда Киева Вита Бортницкая попала в базу сайта украинских националистов "Миротворец". Соответствующая информация отображается на сайте.

В карточке Бортницкой в "Миротворце" поясняется, что она туда внесена за "осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия к ней". Кроме этого, она названа "соучастником преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц". При этом уточняется, что она принимала "участие в фабрикации так называемого дела о госизмене [экс-президента Украины Петра] Порошенко".

Решение о наложении ареста на имущество и активы экс-президента, проходящего по уголовному делу о государственной измене, принято 6 января.