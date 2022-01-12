Глава МИД Польши заявил, что в отношении Украины НАТО реализует одновременно две стратегии

ВАРШАВА, 12 января. /ТАСС/. НАТО реализует в отношении Украины две стратегии одновременно. Об этом сообщил в среду в интервью изданию Gazeta Polska министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"В НАТО есть те, кто делают ставку на последствия, которые ожидают Россию после возможного нападения на Украину. Санкции и подобного рода инструменты. Есть также и те, кто занимает позицию, что нужно не просто смотреть сверху, какие будут последствия, но и эффективно этому [вторжению] противостоять, к примеру, укрепляя в военном отношении восточный фланг НАТО, оказывая разными способами поддержку Украине", - сказал министр.

"И этот, и другой подход реализуются, но споры касаются того, чего должно быть больше", - добавил Збигнев Рау.

В среду в Брюсселе в рамках первого за 2,5 года заседания Совета Россия - НАТО (СРН) начался второй этап консультаций между Россией и странами Запада по безопасности. Российскую делегацию на консультациях возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. Со стороны НАТО во встрече принимают участия постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генсек организации Йенс Столтенберг и высокопоставленные военные представители государств альянса.