Генсек НАТО назвал заседание СРН своевременной возможностью для осмысленного диалога с РФ

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал заседание Совета Россия - НАТО своевременной возможностью обсудить взаимные обеспокоенности.

"Сегодняшнее заседание Совета Россия - НАТО продолжается. Это своевременная возможность для диалога в этот важнейший момент для европейской безопасности. Когда напряженность высока, обсуждение взаимных озабоченностей и беспокойств становится еще более важным", - написал он в среду на своей странице в Twitter.

В среду в Брюсселе в рамках первого за 2,5 года заседания Совета Россия - НАТО (СРН) начался второй этап консультаций между Россией и странами Запада по безопасности. Российскую делегацию на консультациях возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. Со стороны НАТО во встрече принимают участия постоянные представители 30 государств альянса в Брюсселе, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, генсек организации Йенс Столтенберг и высокопоставленные военные представители государств альянса.