Эксперт: проект конституции Белоруссии закрывает нечистоплотным политикам путь во власть

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Ужесточение требований к претендентам на президентский пост, заложенное в проекте конституции, закрывает возможность легитимно войти во власть политикам, преследующим цели, далекие от интересов Белоруссии. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко в опубликованном в среду интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

"Закрепление в конституции положения о необходимости наличия белорусского гражданства по рождению, возрастного ценза в 40 лет, необходимости постоянного проживания в Беларуси не менее 20 лет непосредственно перед выборами, а также отсутствия иностранного гражданства лишает большинство нечистоплотных политиков права на политическое будущее, - сказал Андрейченко. - Этот же пункт перечеркивает и надежды воспитанников различных западных фондов на легитимное вхождение в белорусскую политику".

Спикер обратил внимание на то, что оппоненты власти и некоторые западные политики ставят под сомнение практически все пункты проекта основного закона. Так, отраженные в преамбуле положения о сохранении национальной самобытности, культурных и духовных традиций "не по нраву современным глобалистам, которые стремятся обезличить мировое сообщество, уничтожить национальную идентичность". В частности, по его словам, закрепление статуса Всебелорусского народного собрания, это "обращение к исконным славянским вечевым традициям и демократическим истокам трактуется как попытка режима сохранить собственную дееспособность".

Еще более резкую реакцию, практически "исступление у отдельных политических деятелей вызывает закрепление в проекте конституции вопросов сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и массовом героизме народа", констатировал спикер. "Так происходит потому, что <...> заставляет мировое сообщество вспомнить, что немалое число стран, рассматривающих себя сегодня в качестве "эталона" демократии, в годы войны были пособницами фашизма", - отметил он.

По словам Андрейченко, критикам Белоруссии "непонятно, как сравнительно небольшое государство живет своим умом, отстаивает собственные интересы и открыто заявляет о своих приоритетах". Однако, подчеркнул он, те политические силы, которые и Белоруссию, и белорусскую конституцию рассматривают "лишь как помеху на пути реализации своих корыстных планов, должны знать - только белорусский народ имеет право определять свое будущее и власть будет действовать строго в его интересах и без всякой оглядки на западных суфлеров".

В Белоруссии 27 декабря на всенародное обсуждение был вынесен проект изменений и дополнений в конституцию. Ранее сообщалось, что референдум по новой редакции основного закона состоится в конце февраля 2022 года.