Премьеры Казахстана и Киргизии выразили готовность укреплять стратегическое партнерство

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе телефонного разговора с председателем кабинета министров Киргизии Акылбеком Жапаровым выразил готовность укреплять стратегическое партнерство двух стран. Об этом в среду сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Жапаров поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра Республики Казахстан, пожелав скорейшего восстановления стабильности в Казахстане и успешного решения задач социально-экономического развития страны. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства", - говорится в сообщении.

Как отметил Смаилов, "правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Киргизской Республикой". В ходе встречи также обсуждались вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Главы МИД, Минобороны и МВД сохранили свои должности, сменились руководители Минэнергетики, Минюста и ряда других ведомств. Токаев поручил новому правительству осуществить масштабные реформы, в том числе в экономическом и банковском секторе.