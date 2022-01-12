Премьер Японии хочет как можно скорее провести переговоры с руководством России

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен как можно скорее провести переговоры на высшем уровне с руководством России. Как сообщило агентство Kyodo, об этом заявил в среду после встречи с Кисидой депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки, занимающийся вопросами диалога Токио и Москвы.

"Я хочу как можно скорее провести переговоры на высшем уровне с российским руководством. Без личных встреч не построить доверительных отношений", - привел депутат слова премьера.

Судзуки активно занимается вопросами диалога с Россией. Он считался неофициальным советником бывшего премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.