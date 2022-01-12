В Японии заявили о работе над возобновлением программы обменов с Россией

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в среду в ходе встречи с губернатором северной японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил, что правительство страны работает над скорейшим возобновлением программы безвизовых обменов с Россией, которая была приостановлена из-за пандемии. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Хаяси подчеркнул, что в связи с этим власти изучают ситуацию с распространением коронавируса в Японии и за рубежом.

Кроме того, глава МИД коснулся вопроса решения территориальной проблемы с Россией. Хаяси заявил, что Токио упорно ведет переговоры по этому вопросу с Москвой, прислушиваясь к позиции бывших японских жителей южной части Курил, отмечает NHK.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами ежегодно, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

В сентябре 2017 года Москва и Токио в соответствии с договоренностью на высшем уровне организовали первый чартерный рейс на южные острова Курильского архипелага для их бывших жителей с целью посещения могил предков. Из-за коронавируса Япония и Россия второй год подряд не проводят безвизовые обмены.