НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил на заседании оперативного штаба в Алма-Ате, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января. Слова Токаева приводит в среду пресс-служба главы государства.

О чем говорил Токаев в парламенте

Миссия ОДКБ завершилась, Казахстан ждут реформы. О чем говорил Токаев в парламенте

"Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране", - сказал Токаев.

По его словам, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. "Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам - главам государств", - подчеркнул президент Казахстана.

По данным пресс-службы, Токаеву в ходе заседания оперштаба доложили, что "благодаря его решению по направлению в Алматы дополнительных сил, в том числе миротворческого контингента сил ОДКБ, город был спасен и отбит от террористов". Как сообщил глава администрации Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев, все объекты теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения города работают в штатном режиме. Возобновляют работу объекты торговли, общепита, рынки, АЗС и промышленные предприятия, запущен общественный транспорт.

"Президент поручил правительственной комиссии совместно с властями Алма-Аты в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также будет оказана поддержка пострадавшим предпринимателям", - уточнили в пресс-службе.