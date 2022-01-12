Китай призвал США немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Китай призвал США незамедлительно закрыть тюрьму Гуантанамо и привлечь к ответственности всех, кто осуществлял пытки заключенных. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Тюрьма Гуантанамо - это черная страница в истории прав человека", - сказал дипломат. По его словам, за 20 лет с момента прибытия первых заключенных в тюрьму Гуантанамо скандальные публикации о пытках заключенных не раз попадали на страницы газет, что вызывало крайнее возмущение международного сообщества. Он отметил, что "американская сторона неоднократно обещала закрыть тюрьму, однако сегодня, спустя 20 лет, в тюрьме Гуантанамо по-прежнему остается 39 человек".

"В действительности, созданные американской стороной секретные тюрьмы есть по всему миру, Гуантанамо - лишь верхушка айсберга", - продолжил Ван Вэньбинь. "США должны переосмыслить свои действия, немедленно закрыть тюрьму Гуантанамо и разбросанные по всему миру секретные тюрьмы, прекратить произвольные аресты, жестокое обращение с заключенными и другие бесчинства, принести извинения и компенсацию пострадавшим, привлечь к ответственности тех, кто поручал и совершал пытки", - указал он.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году при занимавшем в то время пост президента США Джордже Буше - младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

В прошлом в тюрьме Гуантанамо содержались несколько сотен заключенных. Узники там находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший в январе 2009 года Буша-младшего на посту президента Барак Обама практически сразу после начала исполнения полномочий подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.