Раймонд Паулс сожалеет, что Латвия потеряла российский рынок и стала провинцией Запада

РИГА, 12 января. /ТАСС/. Знаменитый латышский композитор и пианист Раймонд Паулс, отмечающий в среду 86-летие, выразил сожаление, что Латвия в области культуры и искусства потеряла российский рынок и стала провинцией Запада.

"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали провинцией не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока", - сказал он в среду в интервью местной газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

Маэстро также подверг критике действия латвийского медиарегулятора, который ранее запретил ретрансляцию на территории республики некоторых российских телеканалов. "У нас есть общественное радио и общественное телевидение - как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство. Учреждения, чья задача - сохранять латышский язык и латышскую культуру, латышскую музыку и театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два: Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) и Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ)", - сказал он.

"Ну и что делает НСЭСМИ? - Закрывает русские каналы. Простите, что это за театр? Любой человек может в интернете найти все русские передачи, какие только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи на общественном радио или телевидении?" - добавил Паулс.

Знаменитый композитор также призвал латвийских министров и депутатов больше не участвовать в выборах в Сейм (парламент). "Не только правительству, но и большей части депутатов нашего Сейма хочу пожелать: не участвуйте в следующих выборах в Сейм, уйдите с достоинством сами. Многие депутаты провалили свою работу так, что дальше некуда. Посмотрите, кто у нас руководит разными комиссиями Сейма: один - судимый, другой - обвиняемый", - отметил он.

Знаменитый маэстро

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Музыкальное образование получил в Латвийской государственной консерватории. Он является автором музыки множества эстрадных хитов, мелодий к фильмам. Его песни исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Эдита Пьеха, Кристина Орбакайте, Анне Вески. Самые известные свои песни композитор написал в соавторстве с Ильей Резником, Робертом Рождественским и Янисом Петерсом. Он также является одним из основателей всесоюзного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала" и международного фестиваля "Новая волна".

Композитор вел активную политическую жизнь. В 1988-1991 годах он был председателем госкомитета по культуре ЛССР, в 1991-1993 годах - министром культуры Латвии, а также являлся депутатом парламента республики. В 1999 году Паулс выдвигался на пост президента страны, однако снял свою кандидатуру. В 2010 году он объявил об уходе из политики и желании в дальнейшем заниматься только музыкой. В Латвии и России композитор удостоен многих наград.