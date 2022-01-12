Власти Казахстана окажут поддержку семьям погибших в Алма-Ате силовиков

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Алма-Ате с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших при ликвидации беспорядков, заявил, что власти окажут им всяческую поддержку. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Что мы знаем о них (а что нет)

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в городе Алматы. Глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка", - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что погибшие полицейские и военнослужащие - настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности народа. "Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу", - сказал президент Казахстана. Глава государства лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

10 января Токаев сообщил, что в ходе ликвидации беспорядков погибли 16 сотрудников силовых структур, более 1,3 тыс. получили ранения