Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США в стране

БУХАРЕСТ, 12 января. /ТАСС/. Проблематика безопасности будет приоритетной в рамках внешней политики Румынии в 2022 году. Об этом заявил президент Клаус Йоханнис, выступая в среду на ежегодной встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованными в Бухаресте. "Важной целью остается увеличение американского военного присутствия в Румынии", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что международная деятельность Румынии будет по-прежнему основываться на трех опорах - "укреплении роли и влияния страны в ЕС и, соответственно, в НАТО, а также развитии и углублении стратегического партнерства с США". "Мы должны сделать более эффективным сотрудничество с партнерами, с которыми разделяем схожие ценности, взгляды и цели на международном уровне, и сократить или даже устранить зависимость от участников, которые имеют противоположные подходы и хотят повредить нашей способности достигнуть наших целей", - сказал он.

Йоханнис выразил озабоченность ситуацией безопасности, порожденной, по его словам, "массированным развертыванием российских войск вблизи Украины и его последствиями для евроатлантической стабильности". "С нашей точки зрения, двойной подход НАТО к России, который мы постоянно поддерживали, должен состоять как в твердых и надежных мерах сдерживания, так и в открытости на этой основе к диалогу, - сказал он. - Этот диалог должен постоянно основываться на принципах, целях и обязательствах, которые представляют собой фундамент альянса".

"Абсолютно необходима конкретная деэскалация ситуации безопасности, - подчеркнул румынский президент. - Угрозы применения силы, а также выражение сомнений в связи с нынешними параметрами европейской архитектуры безопасности неприемлемы. Мы также поддерживаем необходимость продолжать укрепление позиции сдерживания и обороны последовательным и всеохватывающим образом на всем восточном фланге, особенно в районе Черного моря".

Йоханнис также указал, что Румыния продолжит "активно поддерживать усилия Республики Молдовы по европейской интеграции и программе демократических реформ <...> на основе единства языка, истории и культуры".