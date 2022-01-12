Zeit: США хотят, чтобы ФРГ конфисковала частный самолет, якобы принадлежащий Пригожину

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Власти США направили запрос в Германию, в котором требуют конфискации находящегося с 2020 года в берлинском аэропорту частного самолета. Как сообщила в среду газета Die Zeit без указания источника, этот самолет якобы принадлежит предпринимателю Евгению Пригожину.

Газета пишет, что американская сторона ссылается на введенные против предпринимателя санкции. Правительство ФРГ со своей стороны "уже на протяжении нескольких недель ведет закрытые дискуссии о том, как действовать", говорится в статье. Министерство экономики занимает "скорее сдержанную" позицию по этому вопросу, поскольку до конца не уверено в том, кто собственник объекта.

Die Zeit пишет, что сам Пригожин не подтвердил, что этот самолет принадлежит ему. В статье говорится, что объект зарегистрирован в Сан-Марино на одну из базирующихся там фирм. Сам Пригожин в комментарии изданию также предположил, что немецкие власти решили отобрать самолет у настоящего владельца и приписать ему.

Единой позиции в Берлине пока не сформировано, говорится в статье. "В качестве компромисса" министерства договорились запустить таможенную процедуру, на время которой самолетом запрещено пользоваться.

В апреле 2021 года Минфин США ввел рестрикции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в выборы в Соединенных Штатах. Под санкции, в частности, попали несколько человек и компаний, связанных с Пригожиным, а также несколько граждан Пакистана, связанных с компаниями, которые якобы помогали обходить американские санкции. Сам Пригожин находится в санкционных списках США с 2016 года. При этом материалы административного дела, на основании которых против него были введены рестрикции, американские власти не представили.