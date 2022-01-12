В кабмине ФРГ заявили, что вступление Украины в какие-либо альянсы сейчас не обсуждается

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Вопрос о принятии Украины в какие-либо альянсы в данный момент не обсуждается. Об этом сообщил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом", - сказал он. "Несмотря на это, я хочу четко сказать, что к настоящему моменту вступление [в какой-либо альянс] Украины не обсуждается", - добавил Хебештрайт.

В ночь на 31 декабря прошлого года президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонные переговоры, которые длились 50 минут. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Кремль доволен состоявшимся контактом президентов двух стран, в целом направленность разговора была конструктивной. По его словам, основной темой беседы стали предстоящие переговоры о гарантиях безопасности, и лидеры договорились держать под личным контролем их ход и поддерживать телефонные контакты.

В Москве ожидают, что итогом переговоров с США станут правовые гарантии отказа НАТО от продвижения на восток и размещения у российских границ угрожающих систем вооружения, а американский президент, как отметил Ушаков, с такой точкой зрения согласился. Российский президент предупредил, что возможные новые санкции против России могут привести к полному разрыву ее отношений с США и нанести серьезный ущерб ее связям с Западом в целом.

В Вашингтоне заявили, что президенты согласовали последовательность диалога: 10 января прошли российско-американские переговоры в Женеве, 12 января собрался Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене. Представитель американской администрации отметил на брифинге, что разговор Путина и Байдена был призван задать тон предстоящего "дипломатического взаимодействия".