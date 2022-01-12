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Кризис на Украине

WP: сенаторы США представят новые санкции против РФ на случай эскалации с Украиной

Капитолий Сапожников Григорий/ТАСС
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Капитолий
© Сапожников Григорий/ТАСС

ТАСС, 12 января. Демократы в Сенате США в среду обнародуют новый пакет санкций против России на случай "гипотетического вторжения на Украину". Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на законопроект, имеющийся в распоряжении издания.

Согласно тексту документа, под рестрикции подпадают российские военные, правительственные чиновники и ключевые банковские учреждения. Санкции также затронут ряд компаний в РФ, предлагающих "системы безопасного обмена сообщениями", в том числе SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей).

Теги
УкраинаСШАРоссияКризис на Украине
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