Канцлер ФРГ высказался за "оживление нормандского формата"

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Германия выступает за использование любых форматов для контактов с Россией, в том числе хочет оживить работу "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.

"Мы хотим оживить "нормандский формат" для преодоления кризиса на Украине", - сказал он. По его словам, есть смысл "использовать все диалоговые форматы", какие возможны. Шольц также напомнил о проходящих на этой неделе контактах России с НАТО и США.

Одновременно с этим канцлер высказал "личную обеспокоенность" в связи с напряженной ситуацией на российско-украинской границе.