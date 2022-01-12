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Протесты в Казахстане
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Заседание Совета министров обороны ОДКБ пройдет 13 января

Оно состоится в формате видеоконференции

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции пройдет 13 января, участники обсудят проведение миротворческой операции в Казахстане. Об этом сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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"13 января в режиме видео-конференц-связи состоится внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. В ходе заседания главы оборонных ведомств государств - членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан", - отметил он.

По словам Зайнетдинова, в заседании также примут участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

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Протесты в Казахстане
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