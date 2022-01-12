Некоторых сотрудников консульства США эвакуировали из Алма-Аты 12 января

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Посольство США в Казахстане выразило благодарность властям республики за поддержку временной эвакуации ряда сотрудников консульства 12 января из Алма-Аты. Об этом в среду сообщила пресс-служба посольства США в Казахстане.

"США благодарны правительству Казахстана за поддержку временной эвакуации некоторых сотрудников консульства CША, граждан США и других иностранных граждан из Алматы 12 января. Казахстан всегда был надежным другом Соединенных Штатов. Мы верим в стойкость казахстанцев и их способность оправиться от этого кризиса", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в посольстве рассчитывают, что их сотрудники вернутся в Алма-Ату как только позволит ситуация.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.