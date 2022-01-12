Президент Латвии: США не примут невыгодные для Балтии решения на переговорах с Россией

РИГА, 12 января. /ТАСС/. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что США не примут неблагоприятные для стран Балтии решения в рамках переговоров с Россией. Такое мнение глава государства выразил в среду журналистам.

"Мы информированы о том, что происходит в этих переговорах. Спрашивают и наше мнение, и в настоящее время мнения совпадают - требования России неприемлемы, но могут быть отдельные точки, в которых может быть достигнуто соглашение. Переговоры продолжаются, а Европа, страны Балтии и Латвия могут быть уверены, что без нас никакие решения не будут приняты, что будут какие-то неблагоприятные для нас решения", - сказал Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Глава правительства Латвии со своей стороны подчеркнул, что кризис вокруг Украины заставил страны ЕС и НАТО сплотиться. "Мы видим, что это сделало страны более сплоченными. Кроме того, сотрудничество с партнерами стало крепче, чем раньше", - отметил Кариньш.

Российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, завершились 10 января в Женеве. В среду проходит заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января вопросы гарантий безопасности РФ будут обсуждаться на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.