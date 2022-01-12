Прокуратура Латвии запретила обвиняемому в шпионаже депутату исполнять свои обязанности

РИГА, 12 января. /ТАСС/. Прокуратура Латвии запретила обвиняемому в шпионаже в пользу России депутату Сейма (однопалатного парламента) Янису Адамсонсу исполнять обязанности парламентария. Об этом в среду сообщает агентство LETA.

По его данным, прокурор установил дополнительные меры пресечения, связанные с обязанностью Адамсонса сообщать об изменении места жительства, запретом приближаться к определенному лицу, запретом на определенный род занятий и запретом без разрешения покидать территорию Латвии. В связи с запретом на определенный род занятий Адамсонс на время расследования и судебного разбирательства не имеет права исполнять обязанности депутата Сейма, в том числе занимать должность члена парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.