Джонсон извинился за участие в вечеринке на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что присутствовал на состоявшейся в его резиденции вечеринке в мае 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры, и принес свои извинения всем, кого возмутило его поведение.

"Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей по всей стране шли на невероятные жертвы на протяжении последних 18 месяцев. Я в курсе, что им было тяжело: люди не могли оплакивать своих родных, жить своей жизнью и заниматься тем, что любят. Я знаю, что они испытывают ярость по отношению ко мне и правительству, которое я возглавляю, поскольку думают, что люди на Даунинг-стрит, которые разрабатывали [коронавирусные] правила, сами не соблюдают их", - заявил в среду глава правительства Соединенного Королевства, выступая в Палате общин британского парламента. Он добавил, что в свете разразившегося скандала "должен взять ответственность на себя".

В понедельник вечером телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, которое около 100 человек получили от помощника Джонсона Мартина Рейнолдса в мае 2020 года, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин. Получателям письма предлагалось "воспользоваться прекрасной погодой и собраться за бокалом" в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции. По данным британских СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вечеринку 20 мая позапрошлого года посетили 30 человек, включая самого премьер-министра и его будущую супругу, хотя подобные собрания были тогда строго запрещены.

Джонсон подтвердил в среду, что посещал мероприятие в саду на территории своей резиденции 20 мая 2020 года, проведя там около 25 минут, чтобы "выразить благодарность сотрудникам канцелярии" за усилия по борьбе с пандемией. При этом, как подчеркнул премьер, он полагал, что это было "рабочее мероприятие". Представители Лейбористской партии и Шотландской национальной партии остались неудовлетворены ответом Джонсона и призвали его подать в отставку.

Серия вечеринок

Ранее газеты The Guardian и The Independent сообщили, что 15 мая 2020 года в резиденции премьера прошло еще одно праздничное мероприятие, в котором принял участие глава правительства, несмотря на предписание властей минимизировать прямые контакты с другими людьми. По сведениям СМИ, Джонсон пробыл около 15 минут на вечеринке, организованной по случаю успешных действий кабмина в борьбе с пандемией. Отмечается, что порядка 20 сотрудников канцелярии премьера распивали вино и крепкие алкогольные напитки в тот день, а само мероприятие завершилось поздно вечером.

Еще в конце прошлого года в Великобритании разгорелся скандал с рождественской вечеринкой, которую сотрудники офиса Джонсона устроили в декабре 2020 года снова в разгар действия коронавирусных ограничений. По информации газеты Daily Mirror, десятки госслужащих провели праздничные мероприятия на Даунинг-стрит во время второй волны эпидемии, когда жителям Лондона, не живущим вместе, было запрещено встречаться в закрытых помещениях.

Первоначально Джонсон заявлял, что никакой вечеринки на Даунинг-стрит в декабре 2020 года не было, а члены его окружения соблюдали все необходимые правила, однако затем, выступая в Палате общин, глава правительства пообещал провести независимую проверку в связи с инцидентом. При этом он повторил, что, по имеющейся у него информации, вечеринка, на которой нарушались бы ограничения, не проводилась.

Расследовать все произошедшие события будет высокопоставленная сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй, которая работает на госслужбе с 1970-х годов и пользуется уважением среди представителей различных политических течений. Эксперты не исключают, что выводы ее доклада могут вынудить Джонсона подать в отставку. При этом полиция Лондона ранее отказалась проводить расследование рождественских вечеринок, аргументировав это решение тем, что правоохранительные органы не изучают давние нарушения санитарных правил.

Угроза отставки

На фоне скандала рейтинг одобрения деятельности Джонсона опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения во главе правительства. По данным социологического института YouGov, более половины британцев выступают за его отставку. При этом многие СМИ обратили внимание на то, что глава Минфина Риши Сунак, считающийся одним из наиболее вероятных претендентов на пост премьер-министра в случае отставки Джонсона, не присутствовал в среду на парламентском заседании, тем самым дистанцировавшись от председателя правительства.

Как отметили британские политические обозреватели, отставка Джонсона выглядит все более реальным вариантом развития событий в условиях растущего недовольства деятельностью премьера среди его же однопартийцев. Агентство PA указало, что в случае скорого досрочного ухода Джонсона со своего поста его премьерство станет пятым с конца по продолжительности начиная с начала XX века. По состоянию на среду, он пребывает в должности на протяжении 903 дней - меньше за последние более чем 100 лет кабмин возглавляли лишь Эндрю Бонар Лоу (211 дней в 1922-1923 годах), Александр Дуглас-Хьюм (364 дня в 1963-1964 годах), Энтони Иден (644 дня в 1955-1957 годах) и Генри Кэмпбелл-Баннерман (852 дня в 1905-1908 годах).