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Кабмин ФРГ продлил мандат на операцию против ИГ, но формально исключил из него Сирию

Утверждать мандат будет Бундестаг

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ согласовало продление участия Бундесвера в миссии по противодействию террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Правительство договорилось продлить мандат до 31 октября 2022 года", - сказал он. Он напомнил, что утверждать мандат будет Бундестаг.

"Борьба с ИГ еще не закончилась, потому наша поддержка все еще необходима", - сказала со своей стороны представитель Минобороны ФРГ.

Ранее мандат подразумевал нахождение Бундесвера в Ираке и формально в Сирии, поскольку германские самолеты-разведчики залетали в сирийское воздушное пространство. После того как ФРГ решила больше не осуществлять такие полеты, в обновленном мандате решено упоминать лишь Ирак.

При этом неизменным остается численность военнослужащих, которые могут участвовать в операции, - 500.

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