Талибы обсудили с представителями МФКК и КП оказание гуманитарной помощи Афганистану

ТЕГЕРАН, 12 января. /ТАСС/. Абдул Салам Ханафи, назначенный захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность заместителя председателя временного кабинета министров, встретился в Кабуле с представителями Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП). Об этом сообщило в среду агентство Bakhtar .

По его сведениям, в ходе встречи стороны обсудили деятельность гуманитарных организаций в стране. Ханафи, как отмечается, заверил собеседников в том, что талибы "создадут все необходимые условия для оказания международным сообществом гуманитарной помощи Афганистану".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства.

Несмотря на принимаемые в настоящий момент талибами меры, экономическая ситуация в Афганистане остается крайне сложной. По данным ООН, 22,8 млн афганцев (все население страны - около 39 млн человек) постоянно недоедают, а 8,7 млн жителей голодают. Это происходит во многом из-за того, что радикалы имеют доступ лишь к 0,1% афганских госрезервов (общая сумма которых составляет $9,4 млрд), поскольку их значительная часть заморожена США.