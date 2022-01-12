МВД ФРГ пока не готово обсуждать конкретику по регулировке Telegram

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Правительство ФРГ обсуждает возможные меры правового воздействия на мессенджер Telegram, но пока не готово говорить о каких-либо конкретных шагах. Об этом сообщил в среду представитель германского МВД на брифинге в Берлине.

"В настоящее время я не могу вам рассказать о технических или правовых деталях того, как это можно реализовать", - сказал он.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Die Zeit сказала, что не исключает возможности блокировки мессенджера Telegram, но лишь в том случае, если никакие меры правового воздействия не подействуют. Блокировку она назвала "крайней мерой", но уточнила, что исключать такое развитие событий не может.

С точки зрения Берлина, проблема вокруг Telegram заключается в том, что у мессенджера нет представительства или официального контактного лица на территории Германии. Это осложняет борьбу с противоправным контентом - власти шлют запросы на удаление незаконных материалов в Дубай, где расположена штаб-квартира компании, что крайне затягивает процесс.