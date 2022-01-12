В Минобороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Двое советников от США начали работать на постоянной основе в Министерстве обороны Украины. Об этом сообщил в среду директорат политики в сфере обороны министерства в Facebook.

"В директорате политики в сфере обороны Министерства обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риццо и Тодд Браун", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в их основные обязанности входит оказание консультативной помощи в процессе реализации мероприятий реформы обороны, по вопросам политики, управления в военной сфере, евроатлантической интеграции.

Телеканал CNN в понедельник сообщил со ссылкой на источники о том, что власти США одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму $200 млн. Как отмечалось в материале, США намерены передать Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медицинское оборудование, средства радиолокационного наблюдения. Во вторник американская газета Politico сообщила, что о выделении указанной поддержки распорядился ранее президент США Джо Байден. Речь идет о механизме, в рамках которого США могут направить другой стране "неотложную военную помощь" со складов Пентагона. Таким образом, Вашингтон передаст Киеву радиолокационную систему и оборудование для судов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.