Фигуранта "угольного дела", по которому проходят Медведчук и Порошенко, выпустили из СИЗО

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Суд Киева выпустил из СИЗО под домашний арест украинского бизнесмена Сергея Кузяру, который подозревается в госизмене за торговлю углем с неподконтрольной Киеву частью Донбасса. Об этом сообщила в среду украинское издание "Страна".

Кузяра был единственным фигурантом дела, которого взяли под стражу. По этому же делу проходят бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко, председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

Ранее Кузяра, которого задержали в конце сентября, заявил, что за 82 дня его нахождения под стражей с ним не произвели ни одного следственного действия.

Порошенко в декабре прошлого года было предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям. Следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Медведчук сейчас находится под домашним арестом.