За время беспорядков на улицах Алма-Аты из строя выведены почти 500 камер видеонаблюдения

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Участники беспорядков вывели из строя почти 500 камер видеонаблюдения, работавших на улицах Алма-Аты. Об этом сообщила в среду пресс-служба президента Казахстана по итогам посещения главой государства Касым-Жомартом Токаевым центра оперативного управления департамента полиции города Алма-Аты.

"Президенту доложили, что в ходе террористических атак бандитами целенаправленно были расстреляны и выведены из строя 493 камеры, установленные на 20 улицах Алматы, уничтожено техническое оборудование, обеспечивающее связь и управление системой видеонаблюдения. Правительственной комиссии и акимату (администрации города - прим. ТАСС) было поручено восстановить работу всех систем контроля. Планируется, что порядок в городе будут обеспечивать до 10 тысяч камер наблюдения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что центр использует возможности видеонаблюдения с целью непрерывного круглосуточного сбора и анализа информации об оперативной обстановке на территории Алма-Аты, а также осуществления профилактики правонарушений.