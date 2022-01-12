Генсек НАТО рассказал о разногласиях между РФ и альянсом по Украине и евробезопасности

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Непростая дискуссия состоялась на заседании Совета Россия - НАТО (СРН) в ключевой момент для европейской безопасности, между сторонами остались серьезные разногласия. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе.

"Это была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности, но от этого встреча была еще более важной. Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам", - сказал он.

Столтенберг заявил, что НАТО отказывается идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс.

"Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации. Союзники готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", - отметил Столтенберг.

Столтенберг заявил, что НАТО заявила РФ на заседании СРН, что видит присутствие российских войск на границе с Украиной.

"Мы сказали, что видим наращивание сил, артиллерию, войска и угрожающую риторику", - сказал он.

По словам генсека, "не Украина - угроза для России, а наоборот". "У Украины есть право на самооборону. И, конечно, некоторые союзники и НАТО помогают Украине в этом", - сказал он.

Столтенберг считает неправдой мнение о том, что расширение альянса - это акт агрессии, поскольку НАТО - это, по его мнению, оборонительная организация, которая распространяет демократию.

"НАТО - это оборонительный альянс, мы никогда никого не принуждали вступать в нашу организацию. Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО - это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остается краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе", - отметил он.

Столтенберг заявил, что члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед.

"Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это - возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены", - отметил он.