Столтенберг: НАТО заинтересована в восстановлении работы дипмиссий в Москве и Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. НАТО заинтересована в восстановлении работы своей миссии в Москве, а также российского дипломатического присутствия в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО (СРН) в Брюсселе.

"Союзники по НАТО готовы снова встретиться с [представителями] России, чтобы провести более обстоятельные переговоры, чтобы представить определенные предложения и попытаться достигнуть конструктивных результатов. <...> Что касается взаимодействия, союзники по НАТО заинтересованы в поиске возможностей развития гражданских и военных каналов коммуникации, а также в возможности восстановления работы наших миссий в Москве и Брюсселе", - сказал он.

"Мы сожалеем, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис НАТО в Москве. Мы четко сказали, что хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве, потому что мы верим в диалог. Нам нужен существенный диалог", - сказал он.