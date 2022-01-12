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Отношения России и НАТО

Россия и НАТО договорились провести серию встреч по ограничениям на ракетные вооружения

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Россия и НАТО договорились провести серию встреч, чтобы договориться о взаимных и проверяемых ограничениях на ракетные вооружения в Европе. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Мы готовы назначить серию встреч по разным теммам, включая по ограничениям на ракетные вооружения в Европе. Российская сторона дала понять, что не готова сегодня назначать встречу, но я приветствую, что есть готовность к диалогу", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО готова обсуждать с РФ все виды контроля над вооружениями, но не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности.

Теги
РоссияОтношения России и НАТОСтолтенберг, Йенс
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